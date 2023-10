Nonno Paolo compie 100 anni, il segreto: «Mangio tanto, bevo vino e zappo la terra. Vaccino Covid? Non l'ho fatto»

di Redazione web

L'Italia è tra i Paesi "più vecchi" al mondo, ma quando uno dei suoi figli compie 100 anni, è sempre un evento da celebrare. Così Ariano Irpino, cittadina nell'Avellinese, si è fermata per la festa di nonno Paolo Masuccio, che ha raggiunto la tripla cifra d'età.

Il segreto di nonno Paolo

Nonno Paolo Masuccio è stato festeggiato all'agriturismo Antichi Sapori di contrada Creta, ad Ariano Irpino (Avellino). La domanda più scontata da fargli era una: come ha fatto ad arrivare a cent'anni? Il segreto di lunga vita di nonno Paolo è semplice: «Mangio con appetito più volte al giorno e non mi faccio mai mancare un buon bicchiere di vino e qualche volta anche più di uno.

Vedovo dal 2012, ha 4 figli, 8 nipoti, 9 pro nipoti e 2 trisnipoti. Nonno Paolo è un ex prigioniero di guerra: «Ancora oggi zappo la terra nella mia campagna». La fede sempre al primo posto: «Recito più di un rosario al giorno, non bestemmio e vivo con serenità la mia vita. Non mi sono vaccinato contro il Covid, sto bene e mi godo con gioia questo traguardo».

