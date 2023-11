Puglia regione di centenari: compleanno record per zia Rita: 111 anni. Michele, un secolo appena compiuto

Per l'Istat si tratta di una popolazione in aumento: è quella dei centenari. Secondo gli ultimi dati disponibili al 1° gennaio 2021 in Italia si contano 17.177 persone residenti di 100 anni e oltre. Nell’83% dei casi si tratta di donne. E c'è di più: oltre mille - 1.111 per l'esattezza - gli individui residenti hanno raggiunto e superato - sempre alla data del 1 gennaio 2021 - i 105 anni di età, circa 9 su 10 sono donne. 17 donne al 1° gennaio 2021 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età (supercentenari).

E sempre in base al rapporto Istat tra ultra 105enni e popolazione residente la Basilicata ad esempio è tra le prime cinque regioni italiane, mentre la Puglia figura in terza posizione nella classifica per regioni per numero di semi-supercentenari in rapporto alla popolazione residente di 80 anni e più.