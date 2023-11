Sperpera i soldi della laurea, poi si pente e diventa money coach (con l'eredità dalla nonna). Ecco il mantra per duplicare il conto in banca

di Redazione Web

Gina Knox è una giovane money coach che attraverso la sua storia di ereditiera insegna a risparmiare, investire e gestire il proprio conto in banca per duplicarlo. Su Business Insider racconta come ha condotto la sua vita prima e dopo aver ricevuto cospicue somme di denaro dai suoi nonni, di quanto una vita fatta di risparmi possa in realtà dare i suoi frutti in futuro e renderli permanenti. Un mantra personale che ha voluto rendere pubblico e professionale per aiutare chi non spende con parsimonia il proprio denaro.

I consigli di un'ereditiera

Dopo la laurea a 22 anni, Gina Knox ha potuto attingere al suo fondo universitario, regalatogli e depositato dai suoi nonni, del valore di 15mila euro. Per la gioia di aver ereditato una somma simile dopo il traguardo universitario, la giovane ha deciso di utilizzare parte di quella somma per un lungo viaggio in Sud America. Solo sei anni dopo è riuscita a depositare l'intero importo che possedeva sul suo conto prima di partire per quell'avventura.

Nel 2021, ormai esperta di investimenti e finanze, Gina Knox ha avuto la fortuna di ereditare 113mila euro dopo la morte di sua nonna.

«Ricordavo il consiglio di mio nonno, che diceva quando non sai cosa fare, non fare nulla», ha detto Gina Knox.

Attraverso la sua storia e la sua condotta di vita, ora la giovane ereditiera vorrebbe condividere un modello di risparmio, seguendo semplici regole: risparmiare, investire e attendere per vedere duplicato il proprio capitale. Elemento indispensabile consisterebbe nel dividere i conti bancari: uno per le spese quotidiane e il secondo per obiettivi a lungo termine.

Sui social Gina Knox è seguita da più di 6mila persone che vogliono imparare a gestire e preservare le proprie ricchezze, ma in tanti, invece, si contrappongono alla sua strategia seguendo la filosofia di vita "i soldi vanno e vengono".

