La suaè nata sul, ma lei non sapeva nemmeno di essere incinta. Milaois Murphy hae quando ha iniziato a stare male ha creduto si trattasse di un attacco di appendicite, poi però è nata la sua piccola Harper.La bambina è nata alla 26esima settimana, quando si è accorta che qualcosa non andava la ragazza ha chiamato un'ambulanza che però è arrivata quando la piccola era già tra le braccia della madre. La ragazza, di Dublino, ha raccontato quello che è successo: «È nata sul pavimento della cucina. Quando è uscita, ha emesso un piccolo grido e poi ha smesso di respirare, così io ho dovuto rianimarla» ha detto al Sun , «Aveva le stesse dimensioni della sua mano, è scivolata letteralmente nei miei pantaloni».Un parto improvviso e sicuramente imprevisto. Quando è arrivata l'ambulanza la neonata è stata messa in un sacchetto di plastica per essere tenuta al caldo. Per la giovane madre e il duo fidanzato è stato uno choc, ma piano piano hanno superato il trauma, dovuto anche al fatto che la bimba era nata prematuramente e ha avuto bisogno di attenzioni particolari. Oggi la coppia è felice per quello che è accaduto loro, sono orgogliosi di essere genitori, anche se con la scuola sarà tutto più impegnativo e difficile hanno scelto di affrontarlo insieme.