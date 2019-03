«Non partite da Addis Abeba il 10 marzo», l'avviso choc dell'ambasciata Usa due giorni prima dell'incidente aereo

Ultimo aggiornamento: 12:07

. Unaavvenuto questa mattina sei minuti dopo il decollo dall'. Il messaggio di sicurezza è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'ambasciata americana in Etiopia l'8 marzo, aggiornato poi il giorno seguente riportando alla calma l'allerta., una delle piazze principali di Addis Abeba, non legato quindi a questioni legate al traffico aereo o a possibili minacce terroristiche.e rilanciato sul profilo twitter: «L'Ambasciata degli Stati Uniti è a conoscenza delle richieste di protesta che si terranno domenica 10 marzo 2019 a Meskel Square. Non è noto se la protesta sia stata o sarà approvata dalle autorità etiopiche. Proteste si sono già tenute in molte parti della regione di Oromia dal 6 marzo e potrebbero verificarsene ulteriori - si legge -. I viaggiatori appartenenti al governo degli Stati Uniti sono stati avvisati di non arrivare o partire dall'aeroporto internazionale di Bole domenica 10 marzo, al personale dell'ambasciata statunitense è anche temporaneamente vietato il viaggio a Oromia»., legando questo messaggio all'incidente aereo di questa mattina., con la manifestazione che sarebbe potuta sfociare in scontri e pericoli per i civili.. Questo il secondo testo, anch'esso pubblicato online e rilanciato sul profilo twitter: «​I viaggiatori del governo degli Stati Uniti possono arrivare o partire dall'aeroporto internazionale di Bole domenica 10 marzo. Questo aggiorna l'avviso di sicurezza inviato l'8 marzo 2019». «Questo avviso è stato pubblicato prima dell'incidente aereo?», si chiedono gli utenti che parlano di «incredibile coincidenza».