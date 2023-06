Il caso del contadino che non dorme da 50 anni: «Ci provo sempre, ma non ci riesco»

di Redazione web

Non dorme da quasi 50 anni, ma confessa che gli piacerebbe. Thai Ngoc è un contadino vietnamita, insonne da decenni che non riesce a dormire da anni. L'uomo sostiene di essersi ammalato nel 1973: una strana febbre lo avrebbe reso insonne, ma nonostante ciò conduce una vita quasi normale.

Lavora nei campi vicini al villaggio Quang Nam e trasporta anche sacchi da 50 chili l'uno. Nel complesso il suo corpo, infatti, è sano come un pesce. Lui non si è mai dato per vinto e le ha provate tutte: ha assunto sonniferi e si è ubriacato, e quasi sempre va a letto dopo aver lavorato ore sotto il sole. Nulla ha fatto sì che riuscisse a ritrovare il sonno perduto e oggi, racconta, di averne davvero bisogno.

La storia del vietnamita senza sonno

La famiglia , gli amici e i vicini di Ngoc affermano di non aver mai visto l'ottantenne dormire e nonostante numerosi professionisti e medici avrebbero testato le sue condizioni, nessuno è stato in grado di dimostrare che l'uomo si fosse riposato.

Lo youtuber Drew Binsky ha deciso di incontrarlo per parlare della sua mancanza di sonno. Descrivendo il tailandese come «sovrumano», sembra che lavorerebbe le sue ore il più possibile, tra un tè verde e un po' vino di riso, da cui trae la maggior parte della sua energia.

Possibile causa della mancanza del sonno

Un suo parente che gli fa da traduttore ha spiegato allo yotuber che Ngoc si sarebbe ferito ad una mano durante la guerra del Vietnam e che, probabilmente, la sua mancanza di sonno potrebbe essere associata ad un disturbo da stress post-traumatico.

Trascorrendo la notte con il signor Ngoc, lo YouTuber ha scoperto che si sarebbe sdraiato intorno alle 4 del mattino per «provare a dormire», ma non ci è mai riuscito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 20:27

