Israele, morto un membro della troupe della serie Fauda. Chi era Lior Waitzman: aveva 32 anni

Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix, ha confermato che Lior Waitzman, un montatore del suono che ha lavorato per la serie Fauda di Netflix e Tehran di Apple TV+, è stato ucciso negli attacchi terroristici di Hamas contro Israele questa settimana. «Molte persone sono ancora sconvolte da questo terribile attacco terroristico di Hamas», ha detto Sarandos.

Netflix elimina l'abbonamento più conveniente (da 7,99 al mese) e aumenta i prezzi: ecco cosa cambia

Netflix, la nuova serie horror è «davvero terrificante». La storia si basa su un racconto dello scrittore Edgar Allan Poe: di quale si tratta?

«Molti di noi probabilmente hanno perso amici e familiari.

Il tecnico del suono aveva un curriculum stellare: «Lior aveva solo 32 anni ed era un ragazzo davvero dolce», ha detto a Deadline il co-creatore della serie Teheran Daniel Syrkin.

The co-creators of ‘Fauda’ and ‘Tehran’ have detailed how they are helping the relief efforts as Ted Sarandos pays tribute to Lior Weitzman, a sound technician on Netflix’s first Hebrew-language original series, who was killed on Saturday during the Hamas-led attack on Israel… pic.twitter.com/ywHTCRvdcw