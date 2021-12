Neonata abbandonata con il cordone attaccato, viva per miracolo grazie a dei cuccioli di cane

Era stata abbandonata con il cordone ombelicale ancora attaccato, ma si è salvata grazie ad alcuni cuccioli di cane. Una bimba, chiamata Akanksha, è stata trovata e salvata da alcuni residenti di Chattisgrh, in India, miracolosamente viva dopo essere stata lasciata in mezzo alla strada subito dopo la nascita.

Leggi anche > Grinch ruba 60 alberi di Natale in vendita per beneficenza

La piccola ha rischiato non solo di morire di freddo ma anche di essere sbranata dai cani randagi, numerosi in quell'area. A salvarla invece sono stati proprio dei cani, dei cuccioli, che si sono accoccolati intorno a lei tenendola al caldo e permettendole di sopravvivere fino a quando non è stata notata da alcuni passanti e messa in salvo. A salvarla è stato un residente di Chattisgrh, Munnalal Patel, si è imbattuto nei lamenti della piccola mentre stava eseguendo alcune faccende personali e che ha subito allertato i soccorsi.

Una volta in ospedale i medici hanno fatto sapere che la bambina era in perfetta salute e illesa. Ora si trova al Child Line Project e le autorità sono al lavoro per rintracciare i suoi genitori. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare i genitori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA