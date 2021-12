Fa la pedicure, Clara perde la gamba per una infezione

Voleva fare una semplice pedicure ma ha perso la gamba a causa di una grave infezione. Clara Shellman si era rivolta a un salone di bellezza di Tampa, nello stato della Florida, negli Stati Uniti, per una pedicure, ma quel semplice trattamento è diventato un vero calvario. Dopo la seduta la donna ha iniziato a stare male fino a quando non le è stata amputata la gamba.

Tutto è partito da un'infezione all'alluce che purtroppo non è stato possibile arginare se non con l'amputazione dell'arto, avvenuta sotto al ginocchio. La donna ha sporto denuncia e per anni sono andate avanti indagini e perizie che alla fine le hanno dato ragione. Il salone di bellezza, infatti, è risultato inadempiente, in quanto alcuni strumenti non sarebbero stati lavati e sterilizzati in modo adeguato. L'uso di uno strumento non sterile per la pedicure ha dato via all'infezione che si è rivelata particolarmente aggressiva per Clara.

Ad aggravare la situazione della donna è stata una sua patologia pregressa che ha reso più difficile il trattamento dello stato infiammatorio. Alla fine del processo il salone dovrà risarcire la donna di 1,7 milioni di dollari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 16:46

