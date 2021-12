Grinch ruba 60 alberi di Natale in vendita per beneficenza

Il Natale è alle porte, ma il Grinch vorrebbe fermarlo. A minacciare le festività di quest'anno è stato un misterioso ladro, colpevole di aver rubato 60 abeti dall'American Legion Hall di Amagansett. Il furto, avvenuto tra il giorno del Ringraziamento e i primi di dicembre negli Hamptons, zona residenziale di lusso di New York, è stato denunciato solo il 10 dicembre e questo ha reso difficili le ricerche del colpevole, che è ancora a piede libero.

I 60 alberi di Natale sottratti erano a disposizione dell'organizzazione no profit Kiwanis Club e la loro vendita avrebbe permesso il finanziamento di alcuni progetti benefici a favore dei bambini. Purtroppo però l'inaspettato gesto ha costretto l'associazione a rivedere i propri piani.

Almeno fino ad oggi, quando una generosa famiglia locale è intervenuta appena in tempo e ha consegnato due camion carichi di abeti. I benefattori hanno chiesto di rimanere anonimi, ma il gesto non è passato inosservato. «È una di quelle cose per le quali inizialmente sei arrabbiato, e poi, all'improvviso, il tuo umore può cambiare di 180 gradi –, ha detto il presidente del Kiwanis Club Rick White al giornale locale East Hampton Star –. È stato molto edificante. In un certo senso ripristina la tua fede nella comunità e nelle persone».

Nel frattempo il caso resta aperto. Secondo la polizia il ladro e i probabili complici sarebbero riusciti a far perdere velocemente le proprie tracce nascondendosi tra le conifere. Per fortuna però la generosità di alcuni benefattori ha riparato al danno fatto e anche quest'anno il Natale è salvo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 21:56

