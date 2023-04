Navalny «è stato avvelenato, le sue condizioni sono critiche»: l'allarme sulla salute dell'oppositore di Putin

di Redazione web

«Alexei Navalny è stato avvelenato ed è in condizioni critiche». Un alleato dell'oppositore di Putin ha lanciato l'allarme sulla salute del blogger, che da mesi si trova in carcere in Russia. «La situazione» di Alexei Navalny «è critica, siamo tutti molto preoccupati», ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov.

Medvedev (ex presidente russo): «Guerra con la Nato? Non so chi vincerà, ma la Polonia è destinata a sparire»

Come sta Navalny

Venerdì notte Alexei Navalny ha avvertito un forte dolore di stomaco. «Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un'ambulanza», ha aggiunto, affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ospedale. L'entourage del blogger anti-Putin ritiene che sia stato avvelenato: «La nostra teoria è che lo stiano gradualmente uccidendo, usando un veleno ad azione lenta attraverso il cibo», ha detto Shaveddinov.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA