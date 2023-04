Medvedev (ex presidente russo): «Guerra con la Nato? Non so chi vincerà, ma la Polonia è destinata a sparire»

di Redazione web

Il falco di Putin attacca ancora senza limiti. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev, adesso vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha minacciato la Polonia, rispondendo alle parole del presidente Morawiecki: «Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è preoccupato per una guerra della Nato contro la Russia, perché quest'ultima la perderebbe in fretta. Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere, ma considerando il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo Paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro», ha scritto sul suo profilo Twitter.

Manovre nel Pacifico

Intanto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato manovre di allerta a sorpresa della flotta russa nel Pacifico, in un contesto di riavvicinamento con Pechino e tensioni con l'Occidente. Su ordine del presidente Vladimir Putin, Shoigu ha affermato che la flotta russa del Pacifico, con base a Vladivostok, in Estremo Oriente, lavorerà «con breve preavviso» sull'addestramento al combattimento in zone di mare «vicine e lontane». Durante queste esercitazioni, la flotta del Pacifico si addestrerà per «respingere massicci attacchi aerei, cercare e distruggere sottomarini», nonchè per condurre siluri, cannoni e missili. Secondo il ministro, queste manovre mirano a «rafforzare le capacità delle forze armate per respingere un attacco». L'ammiraglio Nikolai Evmenov, che guida la flotta russa, sarà responsabile della supervisione. L'annuncio arriva mentre Pechino annuncia la visita in Russia del ministro della Difesa cinese, dal 16 al 19 aprile.

