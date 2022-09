La mucca resta incastrata in un albero: l'incredibile salvataggio dei vigili del fuoco

Non sempre i vigili del fuoco hanno a che fare con incendi, serrature che non si aprono e altri generi di incidenti domestici. Capita anche che siano chiamati a intervenire per salvare una mucca rimasta incastrata tra gli alberi.

Una mucca resta incastrata in un albero, l'intervento dei vigili del fuoco per salvarla

È successo a Chilbolton Common, Hampshire, mercoledì sera, quando la squadra dell'Hampshire and Isle of Wight Fire and Rescue Service è intervenuta in soccorso dell'animale incapace di liberarsi da un tronco.

Mark Compton, consulente tattico per il salvataggio degli animali della squadra, ha dichiarato alle agenzie stampa: «All'interno dell'Hampshire e dell'Isle of Wight Fire and Rescue Service, abbiamo equipaggi specializzati addestrati a gestire i salvataggi degli animali. L'equipaggio di soccorso degli animali di Winchester ha lavorato per liberare la mucca allargando il buco e manipolando la testa dell'animale fino a quando non è stata libera dall'albero».

🐮 Udderly ridiculous! 🐄



Firefighters were called to rescue this cow which had got its head stuck in a tree in Chilbolton!



The crew worked to re-moove the animal from the willow tree yesterday evening!



Read more here 👉 https://t.co/fhDGZG7vF9 🚒 pic.twitter.com/bMg5HMbtya — Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service (@HantsIOW_fire) September 1, 2022

I vigili non sono stati in grado di ricostruire le dinamiche del'incidente, ma per fortuna il loro pronto intervento ha consentito di salvare dall'animale. L'operazione ha richiesto quattro ore di tempo, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 14:29

