Fred, il labrador che ha adottato una nidata di anatroccoli orfani

L'istinto paterno non conosce confini di razza né di specie. Lo dimostra bene quanto successo nel Regno Unito a un labrador di nome Fred, che ha adottato un gruppo di 15 anatroccoli orfani dopo che la loro madre era scomparsa durante la notte. Sorprendentemente, questa non è la prima volta che Fred fa notizia per la sua generosità, avendo adottato nove pulcini orfani quando aveva dieci anni nel 2018.

Labrador adotta una nidata di anatroccoli orfani

Quattro anni dopo, l'affettuoso labrador è diventato padre bis di una nuova nidata. Le immagini diffuse in queste ore sulla pagina ufficiale del castello dove vive mostrano gli anatroccoli rannicchiati tra le sue zampe anteriori e persino sopra di lui mentre si scaldano sotto il sole della tenuta di Mountfitchet vicino a Stansted, nell'Essex, un sito normanno costruito più di 900 anni fa dove Fred trascorre indisturbato le proprie giornate tra caprette, cerbiatti e pavoni.

Il proprietario del labrador, il direttore del Castello di Mountfitchet Jeremy Goldsmith, dice di non essere sorpreso che Fred abbia trovato una nuova famiglia. «In 15 anni Fred ha trascorso molto tempo al castello con gli animali ed è diventata una seconda natura per lui vivere tra i vari animali salvati».

Ci si aspetta che gli anatroccoli rimarranno con Fred al castello fino a quando non saranno abbastanza grandi da badare a loro stessi e magari, una volta cresciuti, covare a loro volta una nuova nidata.

