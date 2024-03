Strage a Mosca, il terrore e il sangue durante l'attacco: «Calpestavamo i morti per scappare»

di Mario Landi

Mosca è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni '90 quando stasera un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori.

Secondo alcune testimonianze, gli assalitori avrebbero lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l'intero edificio si è trasformato in un rogo. Oltre 60 morti e 145 feriti, tra cui alcuni bambini, è il bilancio ancora provvisorio fornito dai servizi di sicurezza interni russi, Fsb. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per terrorismo e qualche ora dopo l'Isis ha rivendicato l'attacco. Miliziani dello Stato islamico, si legge in un messaggio sul canale Telegram del gruppo jihadista, "hanno attaccato un grande raduno (...) alla periferia di Mosca" e poi si sono "ritirati sani e salvi nelle loro basi".

Al Crocus City Hall stava per esibieri la rock band Picnic

Dentro la sala da concerti Crocus City Hall, la più grande di Mosca con una capacità di oltre 6mila persone, dove stava per esibirsi la rock band Picnic. Un centinaio di persone sono state tratte in salvo da dentro la sala o dal tetto, dove si erano rifugiate e che poi in parte è crollato a causa delle fiamme. Per spegnere l'incendio sono stati fatti alzare in volo alcuni elicotteri.

Decine di persone si accalcano verso l'uscita

In un video si vedono gli assalitori - almeno quattro, altri parlano di cinque - che si avvicinano armi in pugno verso l'entrata della sala da concerti, situata nel salone di un centro commerciale, e sparano a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo.

«Ho scavalcato una ragazza coperta di sangue»

Un altro testimone parla a Shot. «Gli altoparlanti hanno iniziato a dire che per ragioni tecniche il concerto era cancellato, ma noi stavamo già scappando: io ho scavalcato una ragazza, al primo piano, coperta di sangue». Molti riferiscono di aver scambiato gli spari, all’inizio, per effetti sonori. «Si diffonde odore di fumo, le porte d’emergenza sono bloccate, le sfondiamo». In molti si rifugiano nello scantinato del centro commerciale. Polina L., a Mosca 24: «La gente calpestava i corpi a terra. Io e mia madre ci siamo salvate correndo per due chilometri, e poi facendo l’autostop». Arrivano i cronisti, la polizia li manganella.

«Tutti i killer avevano la barba, c'erano tanti bimbi per una gara di ballo»

Al canale Telegram Varlamov alcini affermano di aver visto gli assalitori, «che apparivano addestrati e preparati» tirare bottiglie molotov. Qualcuno riferisce di aver visto un furgoncino bianco da cui scendevano uomini armati. I terroristi — un testimone ne ha visti «cinque», uno parla di «una ventina» — sono descritti come «paramilitari», vestiti «con gilet marroni» o «mimetiche», un altro dice che avevano tutti la barba. Intanto c'erano con «gli abiti da ballo dei bambini che scappavano»: in un’altra sala si teneva una gara di piccoli ballerini.

