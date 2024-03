Attentato a Mosca, sparatoria in una sala concerti: almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Isis rivendica l'attacco: i killer sono rientrati alle basi

Attentato terroristico a Mosca. Secondo fonti estere sarebbero almeno 40 i morti e oltre 100 i feriti. Ma il bilancio della sparatoria al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca, è destinato a crescere. Le indagini continuano ma sarebbero tre uomini armati e in mimetica che sono entrati e hanno iniziato a sparare. L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche «lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio» che è ancora in corso. Sono state evacuate centinaia di persone. Interfax sottolinea che, però, sarebbero cinque gli uomini armati coinvolti nell'attentato. A riferirne è l'Interfax.



Ma chi c'è dietro la maschera? Il Corpo dei volontari russi ha dichiarato di non essere coinvolto nell'attacco. Al contraio dell'Isis che invece ha detto di essere il responsabile della sparatoria: lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attacco terroristico compiuto a Mosca alla sala concerti Crocus. La rivendicazione è avvenuta tramite Telegram. Gli Stati Uniti avevano avvertito la Russia del rischio di attacchi da parte dell' Isis-K, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate.



I killer sono riusciti a fuggire. Canali russi su Telegram hanno riferito che 4 membri del commando che ha attaccato la sala da concerti di Mosca (sui 5 in totale, apparentemente) sono riusciti a fuggire. L'Fsb, ha comunicato poi la Tass, ha confermato che i servizi stanno effettuato «operazioni di ricerca e indagine» sull'accaduto. Nella rivendicazione dell'attacco a Mosca, lo Stato Islamico afferma che i responsabili sono rientrati in sicurezza alle loro basi. «I combattenti dello Stato islamico hanno attaccato un grande raduno di cristiani nella città di Krasnogorsk, alla periferia della capitale russa, Mosca, uccidendo e ferendo centinaia di persone e causando grandi distruzioni al posto prima di ritirarsi nelle loro basi in sicurezza», si legge.



Nel frattempo la Russia ha chiesto agli Stati Uniti di condividere, se ne ha, le informazioni in loro possesso sull'attacco terroristico al Crocus City Hall. L'appello arriva dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.



Attimi di paura: un'auto imbottita di esplosivo è stata trovata nel parcheggio del Crocus City Hall. Lo riporta ilcanale 112 di Telegram spiegando che l'area dove si trova l'auto è stata transennata.



Al momento nessun italiano è stato coinvolto nell'attentato.

