Muore a 18 anni di meningite fulminante dopo essere stata un festival: scatta l'allerta per i partecipanti

Muore a causa di una meningite fulminante dopo aver partecipato a un festival. La 18enne Ally Behan si è sentita male qualche giorno dopo aver partecipato al festival Spilt Milk a Canberra. La giovane, dopo il ritorno a casa nella città costiera di Manyana, ha iniziato ad avere disturbi gastrointestinali, ma in poco tempo le sue condizioni sono peggiorate.

La diagnosi

I genitori hanno subito portato la ragazza in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato una meningite dovuta al meningococco di tipo b. Ally è stata subito intubata ma in pochi giorni le sue condizioni sono continuate a peggiorare fino a quando la sua attività cerebrale è risultata essere inesistente. La ragazza si era appena diplomata alla Ulladulla High School e aveva voluto trascorrere una serata in allegria, di festa.

I genitori hanno deciso di donare i suoi organi, ma intanto gli organizzatori del festival hanno lanciato un'allerta verso gli altri partecipanti al raduno musicale. Gli organizzatori dello Spilt MilK hanno informato i presenti dell'accaduto consigliando di prestare attenzione a sintomi sospetti e di consultare il medico in caso di malori. La malattia che ha ucciso la 18enne è causata dal batterio Neisseria meningitidis e si trasmette attraverso la saliva. Tra i sintomi più comuni ci sono eruzione cutanea di colore viola scuro, diarrea, febbre e brividi, affaticamento, vomito e forti dolori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 15:40

