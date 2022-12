Scopre di avere la leucemia pochi giorni dopo la scomparsa del gemello morto a 12 anni per un tumore

Scopre di avere la leucemia dopo due settimane dalla morte per tumore del fratello gemello. Due gemellini si sono trovati a combattere la stessa battaglia per la vita, solo che uno di loro non è riuscito a farcela ed è morto, vinto dal male, a soli 12 anni. La terribile storia arriva del Regno Unito dove la famiglia è sconvolta per l'accaduto.

La diagnosi

Dopo la morte di uno dei due fratellini, l'altro ha iniziato a stare male. I medici hanno pensato a un disturbo da stress post-traumatico in seguito alla morte del gemello, ma dopo alcuni esami è emerso che anche l'altro ragazzo era malato di leucemia. Nella battaglia contro la malattia uno dei due è morto, mentre l'altro ragazzo continuna a cercare di combattare il tumore che lo ha colpito.

Il fratello era stato colpito da un tumore al cervello, un male che lo ha portato via in poco tempo, 13 giorni prima di Natale, lo scorso anno. A nulla sono serviti gli interventi chirurgici e la chemio, il cancro che lo aveva colpito era molto aggressivo e non gli ha lasciato scampo. Nonostante il grande dolore la famiglia continua ad essere unita e a sostenere il gemellino ancora in vita e malato.

«Questo periodo dell'anno è sempre difficile poiché mio figlio è morto prima di Natale, ma abbiamo deciso di ‘usare’ il suo amore per le feste per celebrare la sua vita ogni dicembre», ha detto la mamma dei due ragazzi alla stampa locale. La donna ha anche fatto sapere che il bambino sta meglio e che potrebbe poter interrompere le cure tra qualche mese.

