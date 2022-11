Bambino di un anno morto di meningite, i genitori: «Credevamo fosse solo un virus preso al nido»

I genitori credono sia solo un virus preso al nido, ma il bambino muore a un anno di meningite. Il piccolo Blake Murrell è morto dopo aver riportato gravi danni cerebrali a causa di una meningite, diagnosticata tardi e curata quando ormai c'erano poche speranze di sopravvivenza.

Leggi anche > Mamma abbandona il figlio di 5 anni in casa per andare al bar: «Le grida del bimbo si sentivano fuori dall'apartamento»

Leggi anche > Punto da uno scorpione mentre infila le scarpe, bambino muore dopo 7 arresti cardiaci

Il peggioramento

Il bambino aveva iniziato ad avere raffreddore un pochino di febbre, ma i suoi genitori, Michelle e John-Paul Murrell, non ci hanno fatto troppo caso, credendo fosse solo uno dei tanti malanni che colpiscono i bambini. Nelle due settimane successive però il bambino è peggiorato: ha iniziato a vomitare, era letargico, non mangiava e iniziava a tenere la testa in modo anomalo. La coppia ha così deciso di portarlo al Campbelltown Hospital di Sydney, in Australia.

Nel giro di 12 ore è stato trasferito al Sydney Children's Hospital con le sue condizioni che peggioravano di ora in ora. La sua temperatura continuava a salire, ha iniziato a soffrire di convulsioni, alla fine è andato in coma e non si è più svegliato. I medici hanno spiegato ai genitori che Blake aveva contratto la meningite e nonostante tutti i tentativi di salvarlo le sue condizioni erano ormai troppo gravi.

I genitori del piccolo, distrutti dal dolore, hanno spiegato di aver faticato molto ad avere Blake: sono stati necessari quattro cicli di fecondazione in vitro e per loro perderlo è sempre stato un incubo vivente. Ora la coppia ha aperto una raccolta fondi online per essere supportata in questo momento di dolore e come aiuto per pagare le spese sanitarie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA