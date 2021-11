In piedi sopra una mongolfiera a 4.000 metri: è nuovo record mondiale

In piedi, legato sopra il pallone di una mongolfiera, sui cieli della Francia, a caccia di record. Nuovo primato mondiale per Rémi Ouvrard che oggi è rimasto in piedi su a un pallone aerostatico per il Telethon a 4.000 metri di altitudine. Il volo, riporta L'Equipe, è durato quasi un'ora e mezza e ha superato i 4000 metri di dislivello. L'obiettivo era raggiungere i 3.637 metri, che corrisponde esattamente al numero di telefono della campagna Telethon 36-37. La famiglia Ouvrard, la mongolfiera era pilotata dal padre di Rémi, ha quindi infranto il loro vecchio record di 1.217 metri di altezza.

Leggi anche > Il record di Maria Antonietta: i suoi bracciali di diamanti all'asta venduti a 8 milioni di euro

La famiglia Ouvrard aspettava questo momento da più di un anno. Dopo la cancellazione del volo lo scorso novembre per motivi di salute, si preparavano alla nuova sfida ormai da diverse settimane. Le condizioni meteorologiche erano ideali questo mercoledì per provare la loro performance e vincere un altro record. Nonostante le condizioni favorevoli la temperatura in quota era 8 gradi sotto lo zero. Un brivido in più che non ha impedito a Rémi di fare una diretta sui social.

Petite dédicace à toute l’équipe de @BRUNOFUNRADIO ! Barre des 3637 m franchie, debout sur le Ballon du Téléthon 😁 Bah Karina, t’étais où ?! 🤪 #worldrecord #montgolfière @Telethon_France pic.twitter.com/ZjKxWV5mv9 — Rémi Ouvrard (@ouvrard_remi) November 10, 2021

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA