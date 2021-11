Il record di Maria Antonietta: i suoi bracciali di diamanti all'asta venduti a 8 milioni di euro

I braccialetti di diamanti di Maria Antonietta messi all’asta a Ginevra raggiungono la cifra record di circa 8 milioni di euro. Un acquirente anonimo si è aggiudicato i gioielli che la Regina aveva spedito fuori dalla Francia prima di essere ghigliottinata durante la rivoluzione.

Due braccialetti di diamanti che Maria Antonietta, prima di essere ghigliottinata durante la Rivoluzione francese, ha spedito in una cassa di legno per essere custoditi a Bruxelles sono stati venduti all'asta a Ginevra per 7,46 milioni di franchi svizzeri (circa 8 milioni di euro).

La somma, fa sapere il “The Guardian”, è stata molto superiore alla stima di prevendita e in un contesto di crescente interesse per i gioielli e l'abbigliamento dell'ex regina di Francia. L'acquirente ha preferito rimanere anonimo, ha fatto offerte per telefono e non è stato identificato.

La monarca di origine austriaca, arrivata in Francia all'età di 14 anni per sposare il futuro Luigi XVI, fece realizzare i braccialetti di diamanti su misura nel 1776, due anni dopo essere stata incoronata regina. Ogni bracciale è composto da tre fili di diamanti e da una grande chiusura a barretta, per un totale di 112 pitere preziose.

Maria Antonietta aveva avvolto i suoi gioielli nel cotone e sperando di tenerli fuori dalla Francia in rivoluzione li aveva fatti spedire in una scatola di legno a un ex ambasciatore austriaco che si trovava a Bruxelles, con una lettera che gli chiedeva di conservarli in un luogo sicuro.

Il capo del dipartimento gioielli di Christie's Max Fawcett ha spiegato: »Nonostante la cattura di Maria Antonietta durante la Rivoluzione francese e la sua sfortunata morte nel 1793, i braccialetti sono sopravvissuti e sono stati passati a sua figlia, Madame Royale, e poi alla duchessa di Parma».

I braccialetti sono stati tenuti conservati nella cassa reale per più di 200 anni: «Trovare gioielli con oltre 200 anni di storia reale francese è davvero qualcosa che i collezionisti e gli appassionati di gioielli di tutto il mondo terranno d'occhio – ha aggiunto Fawcett prima della vendita record - Abbiamo già visto i risultati degli oggetti appartenuti a Maria Antonietta e messi in vendita. Per l’asta mi aspetto i fuochi d'artificio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 13:30

