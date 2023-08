Modella terrorizzata dallo stalker: «Mi spia dalla finestra della camera da letto mentre realizzo i video per OnlyFans»

di Redazione web

La modella ha denunciato un suo fan per stalking. Secondo quanto ha raccontato, infatti, un uomo si sarebbe invaghito delle sue foto e dei contenuti social, spesso dedicati ad adulti e di tipo sessuale, al punto tale da credere di poter essere spettatore "preferenziale". Infatti, il presunto stalker si è posizionato dinanzi la finestra della sua camera da letto in attesa che realizzasse contenuti per le piattaforme social: ecco l'incubo di Taila Maddison.

Lo stalker

Taila è una modella 25enne di Newcastel che su OnlyFans pubblica contenuti con il proprio fidanzato.

Durante il primo episodio del suo podcast, ha raccontato di avere avuto diverse esperienze spiacevoli. Prima fra tutte, il compagno della mamma ha pagato per scaricare contenuti sul sito, rovinando così il matrimonio. Ma ancora più inquietante è stata, appunto, la scoperta di uno stalker.

Il racconto

Il racconto della modella è iniziato spiegando che aveva un iscritto al canale della piattaforma per adulti che tempo fa le mandò una foto particolare: l'uomo era fuori dall'abitazione di Taila, vicino alla finestra di casa sua e della sua camera da letto.

Ad accorgersene fu anche il fidanzato di lei, con cui crea i contenuti online e che vide l'uomo sotto il portone.

Taila ha detto di sapere che l'abbonato viveva vicino a casa sua a Newcastle, a sud del Galles, ma che finora non aveva intrapreso alcuna azione legale.

