Missili in Polonia, la Nato: «Incidente causato probabilmente da razzo di Kiev»

«Secondo risultati preliminari, probabilmente l'incidente» che ha provocato ieri due morti nel villaggio di Przewodow, nella Polonia sudorientale, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, «è stato causato da un missile ucraino, lanciato per proteggere il territorio ucraino dagli attacchi missilistici russi». Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa al termine del Consiglio dell'Atlantico del Nord a Bruxelles.

Missili in Polonia: due morti, cosa è successo

«L'esplosione - continua - si è verificata mentre la Russia lanciava una massiccia ondata di attacchi missilistici» contro il territorio ucraino. La Nato «monitora la situazione fin dall'inizio: le indagini sono in corso, e dobbiamo aspettare i risultati. Non abbiamo indicazioni che sia stata il risultato di un attacco deliberato. Non abbiamo indicazioni che la Russia stia preparando un'offensiva contro la Nato». Stoltenberg ha sottolineato che l'incidente «non è colpa di Kiev. La Russia porta la responsabilità ultima per questa guerra illegale».

La risposta «prudente e responsabile» della Nato a quanto avvenuto ieri in Polonia ha consentito di «evitare una escalation non necessaria» del confronto in atto tra la Russia, l'Ucraina e la stessa Nato. Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg al termine della conferenza stampa svoltasi dopo la riunione del Consiglio Atlantico. Stoltenberg ha sottolineato che è stato attivato subito sia il coordinamento che lo scambio di informazioni necessarie per appurare quanto accaduto. Ed anche se al momento risulta che quello caduto in Polonia è un missile della difesa anti-aerea ucraina, resta il fatto che la responsabilità generale della situazione è della Russia e dell'attacco «insensato» lanciato contro l'Ucraina.

Missili in Polonia, chi sono le due vittime

Sono due polacchi le vittime del missile che si è abbattuto ieri sull'azienda agricola di Przewodow appartenente ad una società italo-polacca. Lo riferisce il quotidiano Gazeta Wyborcza fornendo anche i nomi: Bogdan W. di 62 anni, residente a Przewodow; e Bogdan C., 60 anni, di Setniki. Entrambi erano dipendenti dell'azienda.

UCRAINA: DUDA, 'MISSILE IN POLONIA SFORTUNATO INCIDENTE'

Probabilmente si è trattato di «uno sfortunato incidente». Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda a proposito del missile caduto ieri al confine e nel quale sono rimaste uccise due persone, escludendo che si sia trattato di «un attacco deliberato» da parte russa.

MELONI, 'CAMBIA POCO SE MISSILE PARTITO DA TERRITORIO UCRAINO'

«Questa mattina abbiamo avuto un brusco risveglio con le notizie che arrivavano dalla Polonia, abbiamo chiesto informazioni, ci siamo riuniti e consultati con gli Alleati. L'ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell'antiaerea ucraina non cambia la sostanza: la responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa. E con gli Alleati abbiamo condannato gli attacchi missilistici di Mosca». Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bali.

