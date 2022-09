Mette il cane alla guida dell'auto e posta il video della bravata, ma la polizia lo arresta

Zampe al volante e tante risate. Ma forse, ora, la voglia di scherzare sarà passata al 35enne isrealiano, che ha messo il cane alla guida, tenendolo in braccio, mentre qualcuno film la scena surreale, che poi il bontempone ha avuto l'arguzia di postare sui social. Il video, ovviamente, non è rimasto inosservato e per l'uomo sono scattate le manette. E' Il Messaggero a riportare la bravata dell'uomo, arrestato nei pressi di Gerusalemme, perché oltre a far condurre il veicolo al proprio cane, viaggiava su un'auto senza assicurazione.

Arrestato grazie ai social

Secondo quanto scrive il Times of Israel, il 35enne nel villaggio di Ein Naqquba, ha preso il proprio cane in braccio, gli ha preso le zampe e le ha messe intorno al volante, scatenando ilarità dentro alla macchina.

La polizia ha riferito che l'autista è stato arrestato perché sospettato di guida spericolata,tra l'altro proprio dopo l'arresto, gli agenti hanno scoperto che il suo veicolo non aveva assicurato la macchina.

La polizia di Gerusalemme, ha rilasciato una nota dopo l'arresto, per dissuadere qualsiasi tentativo di emulazione. «Chi commette queste azioni mette in pericolo la propria vita, ma anche e soprattutto quella degli altri. Continueremo a contrastare queste violazioni e perseguiremo chiunque si renda protagonista di questi atti che mettono in pericolo gli utenti della strada».

