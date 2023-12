Messa in piega da incubo dal parrucchiere: «Sono uscita senza dire niente, non volevo essere quel tipo di persona...»

di Hylia Rossi

L'appuntamento dal parrucchiere è certamente un momento particolare per molte donne: sai come entri, ma non sai mai come esci e nonostante questa volta ti dici e ti ripeti che sei preparata, che sai cosa vuoi, cosa chiedere e hai anche diverse foto a portata di mano... c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, specialmente se sei il tipo di persona che si fa trascinare dagli eventi e dalle parole degli impiegati.

Per questo, il tuo "vorrei solo tagliar via le doppie punte" diventa improvvisamente un caschetto e quel color cioccolato su cui avevi riflettuto per giorni finisce per essere un magenta brillante. La comica Maggie DePalo si è trovata in una situazione simile, è entrata dal parrucchiere e ne è uscita con un risultato non solo inaspettato ma anche completamente sbagliato.

Un'esperienza tragicomica

Maggie ha deciso di condividere la sua esperienza sui social, e non solo perché si tratta di un'avventura che funziona molto bene come sketch comico e quindi in linea col suo lavoro, ma anche perché si è sentita di dare un consiglio spassionato a chiunque, sfortunato, si trovi in una situazione simile alla sua.

D'altronde, una messa in piega o un taglio di capelli da brividi sono, purtroppo, all'ordine del giorno.

L'esperienza, da quanto racconta, è a dir poco confusionaria: «C'erano diverse persone che si davano da fare intorno a me in maniera quasi feroce, armate di spazzole tonde... tantissime spazzole tonde. A un certo punto so solo che ero a testa in giù e quando mi sono rialzata c'era una nuova impiegata intenta a cospargere i miei capelli di polvere bianca. La donna che lo stava facendo fino a poco prima era adesso occupata ad accogliere i clienti e vendere borse».

Seecondo quanto dichiarato da Maggie a Business Insider, quando è entrata nel negozio ha chiesto un po' di volume dato che i suoi capelli «sono naturalmente piatti, molto piatti», e avrebbe avuto uno show molto importante quella sera. Prima di mostrare la foto, la comica ci tiene a far presente: «Vi avverto, è molto inquietante».

Nonostante il disastroso risultato, però, Maggie ha deciso di non dire niente e di non chiedere a qualcuno di sistemare la messa in piega per non essere scambiata per una di quelle donne (solitamente bionde, con un taglio simile a quello della comica, bianche e benestanti) che al più piccolo inconveniente chiedono numero, nome, cognome del manager e la possibilità di parlare e lamentarsi con la più alta carica al momento presente.

Gli utenti hanno trovato la disgrazia di Maggie molto divertente e hanno ironizzato: «Ti hanno mandato il conto per fax?», «Dove sei andata a farti i capelli, negli anni '80?», «Cos'era quella polvere bianca, lievito?».

