Belen Rodriguez, il cambio look fa impazzire i fan: un ritorno al passato

Colpi di sole e capelli ondulati, vi ricorda qualcosa? Belen Rodriguez ha deciso di cambiare look e di compiere un tuffo nel passato, qualche leggero colpo di sole e un'acconciatura mossa hanno riportato i ricordi di tutti alla Belen di 10 anni fa.

Belen e il cambio di look

Si sa, quando una donna decide di cambiare vita, inizia sempre dai capelli e lo conferma proprio Belen all'interno della casella "commenti" di Instagram.

Numerosi sono i fan della Rodriguez che hanno colto la "metafora" dietro al nuovo look e numerose donne si sono complimentate con la showgirl per come sta gestendo la situazione. Un utente ha scritto: «Molto piu bella chiara...sembri la Belen di 10 anni fa».

Belen ha risposto aprendosi emotivamente senza esitazione: «Era l'idea di ricominciare prima di non stare bene! E ce la sto facendo!»

