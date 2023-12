Belen fa le ore piccole: video selfie allo specchio e foto con il suo Elio. Poi, la lettura filosofica

di Redazione web

Belen Rodriguez è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, posta numerose storie e foto per tenere sempre aggiornati i suoi fan su ciò che fa, anche se, proprio per la frequenza con cui pubblica è molto criticata. Comunque sia, la showgirl argentina cerca di non curarsi dei suoi hater, ad esempio, nelle scorse ore, ha realizzato un video selfie in quello che sembra il bagno di un ristorante e, poi, ha postato una foto con il suo Elio Lorenzoni.

La storia Instagram di Belen

Belen Rodriguez ha realizzato un video selfie per mostrare ai suoi fan l'outfit scelto per la serata: un vestito nero, lungo, calze trasparenti e decollette con tacco sempre dello stesso colore. La showgirl argentina si specchia, fa qualche smorfia e, poi, sorride, soddisfatta del look total black. In seguito, ha postato una foto in compagnia del compagno Elio Lorenzoni e di un amico. La coppia deve essere uscita per una serata che è terminata tardi, dato che, le storie risalgono solamente a qualche ora fa. Belen, comunque, non teme le ore piccole perché, infatti, ha già pubblicato numerose altre storie social. Sicuramente è con il fidanzato, dato che, ha mostrato ai follower un dettaglio delle sue scarpe. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione, è la lettura sulla quale la showgirl si starebbe concentrando.

Belen e le letture filosofiche

Nelle ultime storie Instagram, Belen ha fotografato alcune pagine di un libro e una in particolare riporta la "Lettera a Meneceo", scritto di Epicuro. Sicuramente, la storia non è messa a caso, nel senso che, questa lettera del filosofo greco, insegna a chi la legge di tenere ben presenti i valori importanti della vita, solo così si potrà vivere in pace. Belen, in diverse interviste, ha dichiarato che ciò che ultimamente guida la sua vita è l'amore, in tutte le sue forme.

