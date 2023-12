Belen: «Un raggio di sole per me». Ma i commenti la stroncano: I 40 anni si vedono tutti

di Redazione web

Belen Rodriguez è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove, ogni giorno, pubblica nuove storie o foto che piacciono sempre tanto ai suoi fan che la supportano dall'inizio della sua carriera. Qualcuno, tuttavia, ha sempre da ridire quando si tratta della showgirl argentina e, così, è successo anche sotto il suo ultimo post: Belen mostra ai suoi follower il risultato di una mattinata dal parrucchiere.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ci tiene particolarmente al suo aspetto, dato che, lavora con la sua immagine, proprio per questo, spesso, si sottopone a vari trattamenti di bellezza. Questa mattina, giovedì 21 dicembre, è toccato al parrucchiere che le ha schiarito un po' le lunghezze e, poi, ha esaltato il colore della sua chioma con una piega riccia. Ad accompagnare i tre scatti pubblicati da Belen, ecco la didascalia che recita: «Un raggio di sole per me». Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che le hanno lasciato migliaia di like e commenti, anche se, come al solito, qualcuno ha commentato in modo negativo.

I commenti social

La maggior parte dei commenti sotto all'ultimo post di Belen Rodriguez sono positivi e hanno a che fare con la sua bellezza, altri, però, sono molto negativi e puntano a offenderla. Qualcuno ha scritto: «In queste foto i 40 anni si vedono tutti», «Se la tira ancora... lì fuori ci sono ragazze molto meglio di te» oppure «Sì, però, questa bocca così non si può proprio vedere». Belen non ha risposto a nessuno di questi commenti.

