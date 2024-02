«Ho partorito il mio bimbo nel parcheggio di un McDonald's e quando ero incinta lo chiamavo già McFlurry»

di Redazione web

La storia di Analysia e del marito Daniel, dello Stato del Wisconsin, Stati Uniti, ha fatto il giro del mondo e di tutti i social. È una storia di amore e coraggio che si è conclusa con un lieto fine che ha commosso il web. La giovane mamma, che ha raccontato ciò che le è capitato nel proprio profilo Facebook, ha accolto il suo piccolo Micah nel bel mezzo di una tempesta di neve e nel parcheggio del fast food più famoso di sempre: il McDonald's. La coincidenza che più ha sorpreso è quella legata al nome del bambino: Analysia, prima di partorire, lo aveva soprannominato McFlurry.

La storia

«It's a boy!» tradotto «È un maschietto!». Sì, perché Analysia aveva deciso di scoprire il sesso del suo bambino solo al momento del parto che è avvenuto in modo un po' tumultuoso nel parcheggio di un McDonald's della cittadina di Muskego, nel Wisconsin. Infatti, lei e il marito erano usciti per comprare del cibo da asporto ma sono rimasti bloccati fuori dal locale perché stava imperversando una tempesta: avevano deciso di attendere finché il meteo non si fosse sistemato.

Il nome del bambino

La peculiarità di questa storia riguarda il nome del bambino. Analysia e il marito Daniel hanno deciso di chiamarlo Micah ma su Facebook, la giovane mamma ha raccontato che una coincidenza incredibile l'ha lasciata di sasso: quando aspettava il suo bambino, lo aveva soprannominato con il nome di un famoso dolcetto del fast food, il McFlurry.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA