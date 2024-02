Scompare il giorno di San Valentino, 18enne ritrovata morta vicino all'autostrada: fermato l'ex fidanzato di 17 anni

di Nikita Moro

Giallo nella periferia francese. Una ragazza di 18 anni, scomparsa misteriosamente il giorno di San Valentino, è stata trovata morta dalla polizia giovedì pomeriggio a Chilly-Mazarin, nel dipartimento francese dell'Essonne. Il corpo della giovane Mayliss è stato ritrovato ai confini del comprensorio del Domaine du Château, lungo lautostrada A6, su un terrapieno, non lontano dall'imbocco di un tunnel.

Al momento, le autorità francesi hanno fermato l'ex fidanzato 17enne della vittima, ritenuto il presunto autore dell'omicidio e principale sospettato. Le indagini sono in corso.

La scomparsa

Della giovane non si avevano più notizie dal 14 febbraio, giorno in cui è stata vista l'ultima volta a Vitry-sur-Seine, nella Valle della Marna, appartenente alla regione dell'Île-de-France. A dare l'allarme della scomparsa è stata la famiglia che sui social ha condiviso un appello per ritrovarla, riportando le descrizioni fisiche della 18enne: alta 1,68, corporatura magra e occhi marroni.

Le indagini

La polizia ha fermato come unico sospettato per la morte di Mayliss l'ex fidanzato di 17 anni.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo della 18enne, per scoprire le cause della morte, come riporta il quotidiano locale Actu17.

La zona in cui è avvenuto l'omicidio è stata transennata dalla polizia per evitare di compromettere ulteriori prove.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 10:42

