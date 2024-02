Tre fratellini trovarti morti in casa: il più piccolo aveva 10 mesi. Fermata una donna: «È ferita». L'autopsia farà luce sulle cause dei decessi

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Bristol, in Inghilterra, domenica scorsa. Tre bambini sono stati trovarti morti nella loro abitazione a Nord del paese. La polizia aveva ricevuto una segnalazione intorno all'una di notte, una chiamata «di assistenza sociale» in una casa di proprietà a Blaise Walk, Sea Mills.

Quando gli agenti sono entrati in casa hanno rinvenuto i cadaveri dei tre fratellini: Mohamed Al Fil Bashh, di 10 mesi, la sorellina Jory di 7 anni e Fares di 10. La famiglia fa parte della comunità sudanese della città.

Le autorità hanno arrestato una donna di 42 anni per l'uccisione dei tre bambini e adesso dovrà rispondere all'accusa di omicidio. Al momento, non si conosce l'identità della presunta assassina, ma - a quanto rivelano alcune fonti - avrebbe due figli. Indagini in corso.

Il papà dei piccoli, scrive il MailOnline, in precedenza è stato arrestato per violenza domestica.

Formal ID hasn't yet taken place, but we can confirm the children who died at a property in the Sea Mills area of Bristol at the weekend are believed to be Fares Bash, Joury Bash and Mohammed Bash.



