YouTube, trovato morto il figlio dell'ex Ceo: «Aveva assunto droga». Il corpo di Marco era nel campus dell'università

Una vita spezzata. Marco Troper, figlio dell'ex Ceo di YouTube Susan Wojcicki e di David Troper, è stato trovato morto martedì scorso all'Università di Berkeley, in California. Il giovane aveva solo 19 anni e frequentava la facoltà di matematica, era al primo anno. Le dinamiche della sua morte non sono ancora ben chiare, ma la polizia esclude l'ipotesi di omicidio. Stando a quanto riportano le indagini, lo studente avrebbe ingerito un quantitativo di droga ancora non identificato. Il corpo di Marco Troper è stato trovato nella sua camera all'interno del campus universitario intorno alle 16 del pomeriggio. La nonna materna ha condiviso sui social un piccolo tributo per rendere omaggio al nipote «scomparso troppo presto».