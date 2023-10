Assume un gigolò per salvare il suo matrimonio: «L'intimità era diventata un compito da svolgere»

di Redazione web

In Australia, una coppia di Sidney ha optato per una soluzione insolita per salvare il propio matrimonio: si sa che la vita matrimoniale a lungo andare può diventare monotona e insoddisfacente, alcune coppie optano per il divorzio, ma non è il caso di Mischa e suo marito.

Coppia rinuncia al cibo (e alla spesa) pur di andare a Disney World tutte le mattine: «Questa è la nostra priorità»

Jada Pinkett e la crisi con Will Smith: «Dopo quello schiaffo sono tornata moglie»

La coppia si era conosciuta su Tinder

La coppia si era conosciuta all'età di 24 anni su Tinder, la conoscenza prosegue bene a tal punto che in pochi anni mettono su famiglia e hanno due bambini. Tutto sembava andare rose e fiori, fino a quando la banalià e la pressione della quotidianità non hanno iniziato a inteferire con la serenità della coppia.

Iniziano le prime frustrazioni e andando avanti negli anni anche la vita intima inizia a essere più un compito che un piacere.

Mischa, ormai al decimo anno del suo matrimonio, non sostiene più quella vita, pensa di divorziare, finchè non ha un'illuminazione: propone al marito di assumere un gigolò per rendere la loro relazioneun po' più spicy.

Oggi, sono più felici che mai e non hanno intenzione di tornare alla logorante quotidianità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA