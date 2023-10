Jada Pinkett e la crisi con Will Smith: «Dopo quello schiaffo sono tornata moglie»

di Redazione web

La crisi di coppia che sta tenendo il web con il fiato sospeso continua. Will Smith e Jada Pinkett, entrambi famosi attori del mondo del cinema hollywoodiano, sono da qualche tempo in una situazione critica, le parole dei due sulla loro relazione continuano a rempire le pagine di gossip dei 'magazine' americani e non solo. Questa volta Jada Pinkett ha affermato: «Dopo lo schiaffo sono tornata moglie».

L'episodio

L'affermazione della star rimanda ad un momento molto discusso della storia delle premiazioni del cinema americano. Alla cerimonia degli Oscar dello scorso marzo, avvenuta come sempre al Dolby Theater di Los Angeles. L'episodio è noto come 'Slapgate' e riguarda uno schiaffo tirato a Will Smith sul volto del comico Chris Rock che aveva fatto all'attrice una battuta sulla sua testa rasata a causa dell'alopecia. Jada Pinkett riflettendo su questo episodio ha dichiarato durante un panel al nuovo Centro per le Arti Perelman di New York: «Mi sono detta, lo affronteremo assieme. Non sono venuta qui come tua moglie, ma me ne vado come tua moglie perché siamo in una tempesta e dobbiamo far fronte comune. Non lascerò il tuo fianco». Jada Pinkett e Will Smith, prima di questo episodio, vivevano segretamente vite separate da sei anni.

