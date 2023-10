Ashley Benson, la star di Pretty Little Liars è incinta? «Mette abiti e camicie larghe»

di Redazione web

La star di Pretty Little Liars, Ashley Benson, che nella serie intepetava Hanna Marin, è incinta del suo compagno Brandon Devis. I due hanno iniziato a frequentarsi a inizio anno, per poi ufficializzare il fidanzamento a giugno annunciando al pubblico le loro nozze.

La coppia è molto riservata e sarà per questo che non c'è ancora una conferma ufficiale della gravidanza, ma una fonte vicina ha dichiarato a "in Touch Weekly" che Ashley sarebbe in dolce attesa almeno da settembre, per poi aggiungere di come l'attrice abbia iniziato a indossare negli ultimi periodi abiti e camicione larghe, proprio per nascondere la pancia. Si attendono conferme dalla coppia.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose gravidanze delle "liars", Troian Bellisario che nel 2018 ha dato alla luce la sua prima figlia Aurora, Shay Mitchell, madre di due splendide bambine, sarà forse giunto il turno di Ashley? I fan non aspettano altro che una conferma.

