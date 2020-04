Mascherine per aiutare i sordi, l'idea di Ashley fa il giro del mondo

mascherina

Ashley Lawrence, a college senior from Versailles put her stir-craziness to good use designing face masks for the deaf and hard of hearing. #BetterTogether pic.twitter.com/cJqQHNNxPo — Julia Dweck (@GiftedTawk) April 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA