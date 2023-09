Marito ed ex marito hanno un infarto a due giorni di distanza: ricoverati nella stessa stanza, la sorpresa in ospedale

di Redazione web

Un video condiviso su TikTok ha superato in un colpo solo le più bizzarre sceneggiature di Netflix, e non c'è stato neanche bisogno di inventare nulla: è tutto vero. Nella clip, diventata rapidamente virale, si vedono l'ex marito di una donna e il suo attuale compagno ricoverati nella stessa stanza d'ospedale. Come se la coincidenza non fosse già incredibile, i due sono entrambi lì per lo stesso motivo: un infarto.

Viaggio gratis alle Barbados diventa un incubo: la coppia finisce all'ospedale e il conto è salatissimo

Si trasferisce a 1.000 chilometri da casa per il lavoro dei suoi sogni, poi la scoperta choc: «Non sei mai stata assunta»

Marito ed ex nella stessa stanza

La storia dietro questa strana sceneggiatura della vita è la seguente: Matías, l'attuale marito di Patricia, ha avuto un infarto ed è stato portato all'ospedale di Capilla, in Argentina, dove è stato operato e sta affrontando la convalescenza. Nella sua stanza, due giorni dopo, arriva un altro paziente: Diego, l'ex marito di Patricia, anche lui ricoverato per un infarto. I due uomini si sono ritrovati a condividere la stessa stanza, non solo tra di loro, ma anche con la donna al centro di questa insolita storia. La strana situazione ha coinvolto tutta la famiglia, poiché anche il figlio di Diego e Patricia non poteva credere a quanto stava accadendo.

@telefenoticias El actual marido y el ex de Patricia, una mujer de Capilla, quedaron internados y coincidieron en la misma habitación del hospital. Matías, el actual esposo de Patricia, sufrió un infarto un viernes por la tarde y fue rápidamente trasladado al hospital de Capilla; mientras que Diego, ex marido de la mujer, sufrió el mismo cuadro dos días después, acudió al mismo centro de salud y quedó en la misma habitación. Entre carcajadas, los pacientes se encargaron de mostrar que tienen "buena onda" entre todos. #familia #ensamblada #internados #juntos ♬ sonido original - telefe noticias

I commenti

Il video ha scatenato innumerevoli commenti e reazioni sui social network , che hanno approfittato di questa curiosa coincidenza per far emergere il suo aspetto umoristico. «La Signora è la vera rubacuori», «E su quale canale trasmetteranno il risultato di questa entusiasmante telenovela turca?», alcuni tra i commenti più divertenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA