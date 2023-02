«Mio marito ha prenotato un biglietto in business class per sè, mentre io e nostro figlio viaggiamo in economy»

Il marito viaggia in business class, la moglie e il figlio di due anni in economy. La storia è stata raccontata in prima persona dalla diretta interessata, che ha spiegato come avesse deciso di seguire il marito durante una trasferta di lavoro ma a patto che acquistasse per lei e il bambino dei biglietti aerei che fossero almeno di premium economy, considerata la lunga durata del volo che si preparavano ad affrontare

La prenotazione e la bugia

La vicenda ha suscitato grande indignazione tra gli utenti di Mumsnet, una piattaforma social dedicata ai genitori, dove la moglie delusa ha raccontato la sua esperienza e chiesto consiglio agli altri utenti su come comportarsi: suo marito, oltre a non aver prenotato per lei e loro figlio dei posti più comodi, le ha anche mentito dicendole che nel caso avessero voluto seguirlo durante il viaggio di lavoro, avrebbe senz'altro preso per loro dei biglietti in categoria economy premium. Per l'uomo il problema di affrontare 14 ore di viaggio costretto in uno spazio angusto, dove è impossibile anche solo sgranchirsi le gambe, non si pone: lui viaggerà in business class, poiché il viaggio gli verrà pagato dall'azienda per cui lavora.

Le responsabilità di un genitore

La donna non identificata, che si pensa provenga dal Regno Unito, ha spiegato che sei settimane prima del volo si è resa conto che suo marito aveva prenotato in classe economica e non premium, come le aveva assicurato, e che i posti non potevano essere cambiati. «Dovrei trascinare mio marito fuori dalla business class, in modo che si assuma le sue responsabilità da genitore?», chiede la donna agli altri utenti, aggiungendo che forse il marito potrebbe portare con sé il bambino per permettergli di dormire più comodamente durante il viaggio. Le risposte sono tutte dalla parte della mamma: in molti etichettano il marito come un egoista, c'è chi pone l'accento sul fatto che le abbia raccontato una bugia, e ancora chi le suggerisce di riconsiderare il suo matrimonio. Infine, c'è anche chi le consiglia una via di mezzo ragionevole: scambiarsi di posto a metà del viaggio, in modo da dividere equamente comodità e responsabilità di genitori.

