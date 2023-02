Ritrovato il bambino di 3 anni scomparso a Nerano. La mamma: «Gennaro sta bene». il piccolo era incastrato in una rete

di Redazione web

È stato ritrovato il bambino di 3 anni che stamani verso le 9 si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

La mamma ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Il piccolo sta bene e secondo le primissime indicazioni era incastrato in una rete, in una stradina dietro il ristorante Quattro Passi.

Il piccolo Gennaro sta bene

Il bimbo Gennaro ora sta bene sopo essersi allontanato da casa con addosso il suo pigiama blu, senza scarpe e con calzini.

La mamma ha autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle ricerche.

La famiglia del piccolo Gennaro abita non lontano dalle spiagge della Marina del Cantone e di Recommone.

Sul posto una squadra del Soccorso Alpino

Sul posto, a Nerano, era stata attivata per le ricerche una squadra del Soccorso Alpino.



Sindaco: cittadini hanno aiutato le ricerche

Diversi cittadini di Massa Lubrense hanno partecipato alle ricerche del piccolo Gennaro. Lo conferma il sindaco Lorenzo Balducelli.

