Neonato abbandonato al check-in dell'aeroporto: i genitori si sono rifiutati di pagare il biglietto anche per lui

Un neonato è stato abbandonato dai genitori al banco del check-in dell'aeroporto di Tel Aviv, in Israele. Mamma e papà hanno lasciato a terra il figlio di pochi mesi, per il quale non avevano acquistato il biglietto, e sono partiti alla volta di Bruxelles a bordo di un volo Ryanair.

Non hanno voluto pagare il biglietto per il bambino

La questione è stata segnalata alla polizia, ha detto una portavoce di Ryanair alla Cnn: «Questi passeggeri - ha scritto la compagnia aerea -che viaggiavano da Tel Aviv a Bruxelles il 31 gennaio, si sono presentati al check-in senza una prenotazione per il loro bambino. Hanno quindi proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il figlio. L'addetto al check-in all'aeroporto Ben Gurion ha contattato la sicurezza aeroportuale, che è risalita ai passeggeri, e ora la questione è di competenza della polizia». Secondo le regole Ryanair, i neonati possono essere inclusi nella prenotazione di un volo durante il processo di registrazione online. Per i piccoli è previsto un addebito di 25 euro o l'equivalente in valuta locale per tratta, se durante il viaggio il bambino è seduto sul grembo di un adulto. Altrimenti, dev'essere pagato un posto anche per lui, se i genitori vogliono che il figlio viaggi su un apposito seggiolino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 12:57

