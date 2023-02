La star di OnlyFans vende il suo 'gas corporeo' in barattoli: social disgustati. «Ma lo comprano in tantissimi»

di Redazione Web

Ormai sul web - e su OnlyFans in particolare - si trova veramente di tutto: modelle che vendono le loro foto, i loro video, ma anche la loro biancheria intima usata, per cifre che nessuno si aspetterebbe. Ma Kiaraakitty, in arte Kiki, content creator di Hong Kong molto nota su Twitch per le sue dirette live, ha avuto un'idea tanto assurda quanto a suo modo geniale: vendere il proprio gas corporeo, in piccoli barattoli.

La modella che vende il suo gas corporeo

Di per sè ci sarebbe da ridere, e ci si chiederebbe: ma chi lo comprerebbe mai? E invece, tenetevi forte, succede anche questo. Ne parla il tabloid britannico Daily Star. Li ha chiamati 'Scents and Stuff', la ragazza li pubblicizza fortemente sui suoi canali - Instagram compreso - e costano 20 dollari: una delle prime persone a riceverne uno, in regalo, è stata una dj, Jade Rasif, anche lei modella e amica di Kiki, che sui social ha pubblicato addirittura il video in cui riceve il regalo, lo scarta, lo apre e annusa. Un momento imperdibile, quasi quanto l'altro video in cui le due sono insieme, Kiki apre il barattolo e dice all'altra: «Goditi l'odore».





Il precedente con le salsicce

Non è la prima volta che Kiki provoca polemiche: a inizio gennaio Twitch l'aveva bannata perché, in vacanza a Taiwan, si era fatta filmare mentre mangiava in modo ammiccante - e seminuda - delle salsicce. «Sono così deliziose...», diceva. Ma la piattaforma l'ha subito bloccata perché, essendoci tantissimi ragazzini minorenni tra gli utenti iscritti, la politica sul nudo e sui contenuti a sfondo sessuale è giustamente molto restrittiva. In quest'ultimo caso il nudo c'entra poco, ma si resta comunque sconcertati.

We are on uk news for my farts woohoo 🔥💨 have a farting good day Brits ! https://t.co/AC9C2ZkCXB pic.twitter.com/kzEXD615tK — Kiki 💕 Onlyfans (@kiaraakitty) February 2, 2023

