Ladro creativo si finge manichino per svaligiare un negozio: ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Ha finto di essere un manichino all'esterno di una vetrina di un negozio, mentre immobile, teneva in mano una borsa, fingendo di essere parte dell'arredo di un esercizio commerciale. Con questo stratagemma un ladro all'interno di un centro commerciale di Varsavia, in Polonia, tentava di ingannare il personale del negozio.

Topo a “passeggio” nella plafoniera del treno Torino-Milano: la denuncia choc, pendolari furiosi

Quando la sua presenza non dava più nell'occhio, l'uomo ha iniziato a prendere la merce del negozio, ma tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il trucco, però, sembre aver funzionato, poiché la polizia di Varsavia ha dichiarato che il personale e i clienti non hanno notato nulla di strano mentre l'uomo restava immobile nella vetrina, cercando di confondersi con gli altri manichini.

#TheLegalSAInternational



A Polish man has been arrested after he posed as a mannequin inside jewelry store before looting after it closed.



Police in Warsaw say store workers failed to relaize the 22-year-old man as they knocked-off.



The man now faces up to 10 years in prison. pic.twitter.com/jxcrBaMAT3