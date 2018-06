Manhattanhenge, il magico tramonto di New York che si ripete ogni anno

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un tramonto che diventa spettacolo. Se accade ak, diventa un fenomeno virale. Stavolta a ragione, perché il cosiddetto, è talmente bello da sembrare il risultato di un mago della computer grafica. Si ripete ogni anno, nello stesso periodo, tra maggio e luglio, quando le giornata si allungano ed il sole tramonta all’orizzonte, allineandosi alla griglia delle strade di Manhattan; sembra che il sole sia a portata di mano, proprio alla fine della strada.Ovviamente è un effetto ottico, atteso e fotografato dai newyorchesi, dopodiché condiviso sui social. L’evento si è verificato proprio in questi giorni, il 29 e 30 maggio scorsi, ma si ripeterà il 12 e 13 luglio, con vista migliore tra la 14° e la 57° strada. Il nome, decisamente curioso, nasce dall’astrofisico Neil deGrasse Tyson, perché il fenomeno, ricorda quanto accade nel sito neolitico inglese di Stonhenge, un insieme di pietre che in epoca preistorica veniva usato per riti pagani legati al sole.Anche qui il tramonto si allinea col piano del suolo, nella cornice misteriose delle pietre. Stessa cosa per Chicago, Toronto, Montréal, metropoli in cui il reticolo stradale è simile a quello della Grande Mela, ma in diversi momenti dell’anno. Nelle 4 giornate del Manhattanhenge, l’isola di New York, si riempie di curiosi, anche perché ogni giorno, il tramonto regala immagini diverse: il sole tagliato in due dalla linea della strada oppure appoggiato sul piano stradale come una palla. Con le nuvole invece, niente spettacolo, com’è avvenuto qualche giorno fa. Ora si aspetta il mese prossimo. Per gli impazienti c’è il web, invaso da fotografie dei tramonti precedenti.