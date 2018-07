Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MANCHESTER - Il grave ferimento di una donna,, ha costretto la polizia dia circondare undel centro, l'Hilton Manchester Deansgate.L'intervento è stato effettuato alle 11 circa di stamattine e quattro uomini, una donna e un'adolescente sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio e in caso stato di arresto. Due uomini hanno 26 anni; gli altri 20 e 24. La donna ha 20 anni e la ragazza 17. Secondo gli investigatori l’attacco non è stato casuale ma stando alle dichiarazioni della GMP (Greater Manchester Police) non è neanche da collegare ad atti terroristici. Anthony Hilton, che lavora in un’agenzia nelle vicinanze, ha raccontato che la vittima, una donna ben vestita sulla trentina, è stata portata via in un'ambulanza: "Uno dei nostri colleghi – ha spiegato all’Independent - è passato e ha visto una signora sul pavimento con quella che sembrava essere un taglio alla gola. Dovevano esserci state 15 macchine della polizia, alcune sotto copertura che correvano. Gli agenti correvano avanti e indietro nel parcheggio”. Una portavoce del North West Ambulance Service ha dichiarato: "Siamo stati chiamati alla scena alle 11.12 di oggi. Abbiamo mandato un'ambulanza e un'auto e abbiamo portato un paziente in ospedale”. I cordoni della polizia si trovano fuori dalla Beetham Tower, dov’è situata la struttura ed è stata bloccata anche una sezione di marciapiede di fronte all’hotel.Un uomo in manette è stato scortato fuori dall'hotel dagli agenti e portato via da un furgone della polizia mentre una maschera di ossigeno e altre attrezzature mediche sono state viste dietro un cordone di polizia sul lato opposto dell’Hilton.