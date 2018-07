Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A solisia causa della. Aimmie-Marie Hargreaves è stata trovata impiccata nella sua casa di Halifax, nel Regno Unito, dove viveva con il suo bambino di 5 mesi e il figlio più grande.A tutti sembrava felice e sorridente, ma probabilmente nel suo animo celava una malinconia e una depressione che l'hanno spinta a commettere il terribile gesto estremo.I fatti risalgono allo scorso maggio, ma in questi giorni si sta discutendo della vicenda in tribunale per far luce sulla storia della 22enne e per capire quali siano state realmente le cause del suo disagio.Il padre dei bambini, compagno della ragazza, ha raccontato le sue ultime ore di vita. Secondo quanto riporta anche il Daily Mail , poche ore prima della morte erano stati tutti insieme al parco, Aimmie era serena e sorridente, come sempre ma poco dopo si è tolta la vita. Le analisi sul corpo hanno mostrato l'assenza di tracce di alcolici o droghe. Prima di ammazzarsi ha inviato un messaggio al compagno, dicendo di essersi dimenticata la porta aperta, come se volesse essere salvata.Gli inquirenti non escludono anche altre ipotesi oltre al suicidio, il processo chiarirà con maggiore precisione quello che è accaduto.