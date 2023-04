Mamma si sveglia prima per avere un bell'aspetto quando porta il figlio a scuola: «Le altre sono trasandate»

di Redazione web

Si sveglia prima per truccarsi e accompagnare i figli a scuola con uno stile impeccabile. Sunny Andrea, una mamma inglese di 39 anni, ha raccontato che tutte le mattina fa uno sforzo in più per non farsi vedere «trasandata e trascurata come le altre mamme». Così punta la sveglia un'ora prima e si chiude in bagno per darsi al make up estremo.

«Le mamme si lasciano andare»

«Penso che il modo in cui ti vesti e ti presenti mandi un messaggio importante alle persone intorno a te, e avere un bell'aspetto mentre accompagno mio figlio a scuola mi dà la spinta di cui ho bisogno per iniziare la mia giornata», dice. «Ho visto così tante donne lasciarsi andare dopo aver avuto figli. Mi sforzo per trovare sempre il tempo per farmi le unghie, fare massaggi mensili e trattamenti per la pelle. Non è un pensiero egoista, è ragionevole e il beneficio è enorme».

La routine di Sunny Andrea

La sveglia di Sunny suona alle 6.30 del mattino. La donna ha così a sua disposizione il tempo necessario da dedicare sia alla scelta dell’abbigliamento migliore da indossare che alla cura dettagliata del suo make-up. Ha raccontato che spende 200 sterline al mese (circa 225 euro) in abbigliamento. «Ho un bell'aspetto per me e la mia famiglia e sono spesso scioccata quando altre mamme si presentano con i pantaloni del pigiama e maglioni voluminosi con i capelli tirati indietro o con un aspetto disordinato. Mi fa un po' rabbrividire».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 08:56

