Fa shopping online ma si fa prendere la mano: «Ho speso 70mila euro, adesso dovrò trovarmi un secondo lavoro»

Lo shopping online può diventare un problema, soprattutto se non si dispone di un conto in banca infinito, lusso per pochi. Jordyn McCroskey ha raccontato su TikTok di essersi fatta prendere la mano, arrivando a spendere 82mila dollari (oltre 70mila euro) per una casa. Una cifra insostenibile per lei. E adesso «dovrò trovarmi un secondo lavoro», ha detto.

Il racconto

La ragazza ha raccontato di aver visto l'asta online per una casa che si trova sulla stessa via di quella dei genitori e di aver fatto un'offerta di 25mila dollari per noia. Quando qualcuno ha alzato, si è fatta prendere la mano ed ha continuato a offrire fino ad arrivare all'offerta finale di 82mila dollari. «L'ho fatto sapendo benissimo di non avere coinquilini per dividere il costo o soldi da parte», ha spiegato. A quel punto, quando si è resa conto di aver fatto un errore terribile, ha sperato che arrivasse un'altra offerta, ma la controparte si è ritirata.

Un affare

Qualche giorno dopo è tornata sui social per aggiornare i follower. Dopo aver metabolizzato, il suo umore era decisamente cambiato. «Ho fatto un'affare e la banca ha approvato il prestito. Per pagarlo mi servirà un secondo lavoro ma è stato l'acquisto della vita», ha concluso.

