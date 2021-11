Le truffe del Black Friday, come evitarle

È arrivato il giorno fatidico del Black Friday, che scatena come non mai la frenesia degli acquisti anche online. Attenzione, però, alle truffe, che potrebbero renderci molto amaro il nostro shopping. Altroconsumo ha messo in guardia, infatti, da una serie di frodi in cui potremmo incappare facendo spesa in questa giornata. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> OGGI POTREBBERO ARRIVARTI QUESTA MAIL, ATTENZIONE AD APRIRLA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA