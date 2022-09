Da senzatetto a manager Amazon: «Con mia madre malata di mente ci lavavamo nei fast-food». Come ci è riuscito

Da senzatetto a manager di Amazon. Sembra una fiaba moderna, e invece è la vera storia di David Ambroz, oggi 42enne e capo degli Affari Esterni del colosso dello shopping online. Figlio di una madre malata di mente, costretto a vivere in strada sin dalla nascita fino all'ingresso in un programma di affidamento quando aveva ormai 11 anni. Ambroz ha ricordato la sua storia in un libro chiamato "A Place Called Home", raccontando di come, nonostante il trauma infantile, è riuscito a conseguire una laurea in giurisprudenza presso l'UCLA, è diventato presidente della Los Angeles City Planning Commission e ora è un dirigente di Amazon.

Gli anni da senzatetto

«Se mi vedessi oggi, un dirigente di alto livello in una multinazionale, non indovineresti mai che ho passato i miei primi 11 anni vivendo per le strade di New York City», dice Ambroz in un'intervista a Newsweek. «Crescere senzatetto con una madre malata di mente e due fratelli è stato brutale. Abbiamo dormito in spazi pubblici, ostelli e chiese che ci hanno accolto. Soggiorni sporadici, perché poi ci ritrovavamo sempre senza casa», ricorda. «Ci lavavamo nei bagni dei fast food, con grande fastidio del personale e dei clienti che cercavano invano di scacciarci».

La malattia mentale della madre

Era difficile per Ambroz comprendere il comportamento di sua madre, quando pensare a sopravvivere giorno per giorno era la sua priorità. «Mia madre è stata rinchiusa per 80 anni un una prigione di paura e delirio che non riesco nemmeno a immaginare. E il suo comportamento nei miei confronti è qualcosa che ho imparato a perdonare. Non è responsabile delle sue azioni». L'esistenza precaria di Ambroz è arrivata a un punto di svolta quando i servizi sociali hanno preso in affidamento lui e i suoi fratelli, che però sono stati divisi e assegnati a famiglie differenti.

Gli studi e la carriera fino ad Amazon

«Dopo anni in affido, sono arrivato in una casa amorevole. Mia madre adottiva, Holly, mi ha aiutato a stabilizzarmi al liceo. Sebbene decenni di traumi non potessero essere cancellati nel periodo in cui ho vissuto lì, il supporto di Holly ha cambiato la mia vita», ricorda. «Grazie al duro lavoro, ho ottenuto una borsa di studio per studiare all'estero, in Spagna. L'istruzione era la mia via d'uscita dalla povertà. Un lavoro nel campus del Vassar College mi ha permesso di accedere a una borsa di studio alla Casa Bianca. Successivamente ho ottenuto un dottorato in giurisprudenza presso la UCLA School of Law e poi ho ottenuto il mio primo lavoro presso la ABC in Legal/Business Affairs. Attraverso quelle reti, ho trovato una posizione che corrispondeva perfettamente alla mia passione: dirigere la Rsi presso la Walt Disney Television», spiega Ambroz riassumendo il suo percorso professionale. Ambroz è attualmente Head of External Affairs di Amazon . «Attraverso una combinazione di coraggio e fortuna, io e i miei fratelli abbiamo battuto le probabilità. Abbiamo un alto grado di istruzione, carriere fiorenti e famiglie sane e amorevoli».

