«Mia cugina non mi vuole al suo matrimonio, dice che il mio abito è troppo bianco: le auguro di divorziare»

di Redazione Web

La prima regola nei matrimoni è che a nessuna delle donne invitate salti in mente di vestirsi di bianco. Una regola non scritta, ma da sempre ovvia, dato che in tutte le cerimonie di nozze che si rispettino la protagonista assoluta deve essere la sposa (più dello sposo, che spesso fa da contorno). Inspiegabilmente c'è però chi a volte ignora questo dress code, scatenando casi diplomatici.

Sposa chiede soldi agli invitati prima del matrimonio: «Così potrò pagarlo». Nessuno le dà nulla

Invitata al matrimonio, ci va in abito bianco: lo sgarro al dress code. La sposa si infuria

Il dress code al matrimonio

È quello che è successo a Louisa, una tiktoker americana, che ha postato qualche settimana fa un video - diventato virale - in cui raccontava che sua cugina ha ritirato l'invito alle sue nozze dopo aver visto il suo outfit. «La mia tossica cugina non mi inviterà più al suo matrimonio, questa domenica, perché non le piace il mio vestito, un Yves Saint Laurent da tremila dollari, che non posso neanche più restituire. Lei dice che è troppo bianco, ma guardate qua questo foglio di carta: vi sembra bianco l'abito? Non è affatto bianco, è color crema: e non è neanche troppo corto dato che mi arriva al ginocchio».





Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA